Usta Oyuncu Bülent Kayabaş İçin Tören Düzenleniyor

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor.



Kalın bağırsak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor. 72 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor. Oyuncunun eşi Selma Kepekli Kayabaş ve oğlu Ümit Kayabaş başta olmak üzere çok sayıda yakınının katıldığı tören, sevenlerinin veda konuşmalarıyla devam ediyor. - İSTANBUL