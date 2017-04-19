Usta oyuncu Bülent Kayabaş hayatını kaybetti İSTANBUL - Usta oyuncu Bülent Kayabaş, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Gayrettepe Florence Hastanesi'nde uzun süredir tedavi gören usta oyuncu Bülent Kayabaş bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberi sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. Ölüm haberi üzerine Kayabaş'ın ailesi de hastaneye akın etti.

Ünlü oyuncunun eşi Selma Kayabaş, "Sabah 06.00'da kaybettik. Bizi artık tanımıyordu. Yarı bilinci yoktu. En son dün konuşabildik doğru dürüst. 24 yıldır beraberdik" ifadelerini kullandı.

Bülent Kayabaş'ın oğlu Ümit Kayabaş ise, "Kanser tedavisi görüyordu. Son aylarda bekleniyordu. 72 yaşındaydı. Son birkaç gündür kendinde değildi. Kendine geldiğinde gülümsüyordu. Çok acı çekmek istemiyordu. Sevenlerine de başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

Hastaneden Kayabaş'ın ölümüne ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise, "Değerli sanatçı Sayın Bülent Kayabaş, uzun süredir tedavi gördüğü Gayrettepe Florence Nihgtingale Hastanesi'nde Kolorektal Kanser hastalığı sonucu gelişen multi organ yetmezliği ile 19-04-2017 saat 06.05'de vefat etmiştir" denildi