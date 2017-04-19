Usta Oyuncu Bülent Kayabaş Hayatını Kaybetti

Haber: İstanbul DHAUsta oyuncu Bülent Kayabaş bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta Oyuncu Bülent Kayabaş Hayatını Kaybetti

Haber: İstanbul DHA

Usta oyuncu Bülent Kayabaş  bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1945'de Eskişehir'de doğan sinema ve tiyatro sanatçısı Kayabaş, 1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda profesyonel oldu,  birçok tiyatro oyununda oynadı.  Televizyon dizilerinde de rol alan Kayabaş, tiyatro alanında birçok ödülün sahibiydi.

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