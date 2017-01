Usta oyuncu Ayberk Atilla, Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçının sevenlerinin gözyaşlarına hakim olamadığı törende duygusal anlar yaşandı. Usta oyuncu Altan Erkekli, "Her zaman gülücükleriyle mutluluk saçan bir ağabeyimizdi" dedi.



Bir süredir mesane kanseri tedavisi gören ve 71 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ayberk Atilla son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun naaşı, Kerem Yılmazer Sahnesi'nde düzenlen törenin ardından Üsküdar Şakirin Camii'ne getirildi. Törene usta oyuncu Ayberk Atilla'nın eşi Gül Atilla başta olmak üzere Sinan Bengier, Demet Akbağ, Tolga Çevik, Hakan Bilgin, Umut Oğuz, İlker Ayrık, Altan Erkekli, sanatçının son rol aldığı dizilerden "80'ler" dizisinin tüm oyuncuları, Şehir Tiyatrolarının yöneticileri ve çalışma ekibi, yakınları, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Törende usta oyuncu Ayberk Atilla'nın sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Usta oyuncunun sevenleri birbirlerini sarılarak teselli ederken, törende duygu dolu anlar yaşandı. Usta oyuncunun sevenleri tabutu başına gelerek dualar etti.



"Her zaman gülücükleriyle mutluluk saçan bir ağabeyimizdi"



Usta oyuncu Altan Erkekli, "Narin, dürüst, yetenekli, kimseyi kılmayan çok sevgili ağabey bugün son yolculuğuna uğurlanıyor buradan. Her zaman gülücükleriyle mutluluk saçan ve pozitif duygularıyla bizleri güzele doğru yönlendiren bir ağabeyimizdi. 300'e yakın aynı sahnede beraber BKM'de 'Bana bir şeyler oluyor' oyununda Anadolu'nun çeşitli yerlerinde turneler yaparak o anı paylaştık. Hiç haberimiz olmadı bu amansız hastalığa yakalanmasından. Sessiz ve sakin göçüp gitti. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.



Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından usta oyuncu sevenlerinin omuzlarında defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü. - İSTANBUL