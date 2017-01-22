Usta Oyuncu Ayberk Atilla İçin Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Tören Düzenleniyor

Hayatını kaybeden usta oyuncu Ayberk Atilla için Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tören düzenleniyor.



Bir süredir mesane kanseri tedavisi gören ve 71 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ayberk Atilla için Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tören düzenleniyor. Törene usta oyuncu Atilla'nın sevenleri katıldı. Usta oyuncunun naaşı dev Türk bayrağı asılan sahneye getirildi. Tören, Ayberk Atilla'nın kısa biyografisinin sunumuyla başlayarak, saygı duruşuyla devam etti. Daha sonra sahneye çıkan meslektaşları usta sanatçıyı anarak kendisine rahmet diledi. Usta sanatçının sevenleri gözyaşlarına hakim olamazken, törende duygusal anlar yaşandı. - İSTANBUL