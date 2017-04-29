Usta heykeltraşların eserleri Beşiktaş sokaklarında sergilenecek

2'nci Uluslararası Heykel Sempozyumu'nun kapanış töreni yapıldı



İSTANBUL - Türkiye'nin ve dünyanın önemli heykeltraşlarının bir araya geldiği bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Heykel Sempozyumu'nun kapanış töreni Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar'ın katılımıyla yapıldı. Sempozyum kapsamında usta heykeltraşların büyük emekler vererek hazırladıkları eserler ise Beşiktaş sokaklarında sergilenecek.

Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ve dünyanın önemli heykeltraşların buluştuğu bu yıl 2'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Heykel Sempozyumu'nun kapanış töreni Ortaköy Vadi'de yapıldı. 9 Nisan'da başlayan sempozyumun kapanış törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden gelen usta heykeltraşlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Koordinatörlüğünü Özlem Alıcı'nın üstlendiği küratörlüğünü Kemal Tufan'ın yaptığı sempozyum boyunca üzerinde titizlikle çalıştıkları heykelleri tamamlayan heykeltraşların eserleri vatandaşların beğenisini kazandı. Sanatçıların büyük emeklerle ortaya çıkarttıkları eserleri dikkatle inceleyen Başkan Hazinedar, çalışmalarından ötürü heykeltraşları tebrik etti. Ardından Başkan Hazinedar, usta heykeltıraşlara sertifikalarını takdim etti. Heykeltıraşların yaptığı mermer heykeller ise Beşiktaş'ta bulunan park ve meydanlara yerleştirilerek vatandaşların beğenisine sunulacak.

"Şu anda Türkiye'de en fazla heykelin bulunduğu şehir Beşiktaş"

Sempozyum boyunca sanatçıların yaptığı heykellerin ilçede sergileneceğini ifade eden Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, "2 yıldır gerçekleştiriyoruz bu sene yurt dışından İspanya'dan, İtalya'dan Macaristan'dan Kolombiya'dan, İngiltere'den yani dünyanın birçok yerinden heykeltraş geldi. Eserleriyle tam 3 haftadır Türkiye'deler, her gün burada bu eserleri ortaya çıkardılar. Çok özel eserler bunlar biz bunları Beşiktaş'ın en güzel noktalarına yerleştirerek halkımızla buluşturmak istiyoruz. Dünyada şehirleri güzelleştiren o meydanları daha da değerli kılan aslında o heykeller biz arzu ediyoruz ki Beşiktaş heykelin, sanatın kalbi olmaya devam etsin. Şu anda Türkiye'de en fazla heykelin bulunduğu şehir Beşiktaş" dedi.

"En kısa yoldan böyle tanıtılır ülkeler"

İnsanların çevresinde güzel eserler görmekten hoşlandığını söyleyen ve heykelleri çok beğendiğini ifade eden Saime Ercan, "Çok güzel, hem güzel çalışmalar hem sanat eserleri yani böyle etkinlikler Beşiktaş'a uygun, bizde Beşiktaşlıyız bize uygun bunlar. En kısa yoldan böyle tanıtılır ülkeler" şeklinde konuştu.

(HK-