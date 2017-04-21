Usta'dan Beşiktaş'a Kutlama!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş'a kutlama mesajı gönderdi.
UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Beşiktaş'a Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'dan kutlama mesajı geldi.
Usta, sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili paylaşımda bulundu.
Muharrem Usta mesajında "Muharrem Usta: "Ülkemize yaşattıkları sevinç ve heyecan için Beşiktaş camiasını gönülden kutlarım." ifadelerini kullandı.
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(Sporvadisi.com)
Kaynak: Sporvadisi.com
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