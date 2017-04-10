Usta, Beşiktaş'tan İki Transfer Sözü Aldı!

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki dostluk rüzgarları maç öncesinde başladı maçtan sonra da devam etti. Başkan Muharrem Usta, Trabzon'a Beşiktaş kafilesiyle gelen Trabzonlu Ahmet Nur Çebi'yi son ana kadar yalnız bırakmadı.



İkili arasında maçın bitiminde ilginç bir de sohbet geçti...



Usta, "Ahmet başkanım gördün bizim takımı... Artık Tolgay'la Gökhan'ı da bize verirsiniz?" dedi. Bunun üzerine Çebi, "Olmaz başkan. Zaten iyi takımın var. Bir de onları alırsanız. Şampiyon olursunuz" cevabını verdi. Usta "iyi ya işte!" deyince Çebi son sözü söyledi: Söz başkanla konuşacağım.



(Fotospor)