Usta-Aydın Kavgasının Sebebi Ne?

İki etkili ismin kavgası Bordo Mavili camiada mücadelenin önüne geçerken tartışmaların perde arkasında asıl neden olan transferleri kimin yaptığı soruları kafaları kurcalamaya başladı.



Suk ve Perreira'yı Trabzonspor'a kim aldı?



Bordo Mavililerin Porto'dan transfer ettiği Hyun Jun Suk transferi Bordo Mavili kulübe tam 6 Milyon 700 Bin TL'ye mal olurken bu transferle ilgili ilginç detaylara erişildi.



Trabzonspor'da yokları oynayan Koreli oyuncu gelen bilgilere Ersun Yanal'ın kontağından geldi. Suk'un menajeri olan Orçun Yücel'in Ersun Yanal'ın oğlu Onur Yanal'ın arkadaşı olduğu iddiası ise apayrı bir bilgi olarak göze çarpıyor. Zaten bu konuda Yanal ile ilgili eleştiriler takım kötüye gittiği zamanlarda ayyuka çıkmıştı.



Gelelim bir diğer transfere Joa Perreira. Bu isim Ersun Yanal'a transfer döneminde öneriliyor ve Yanal "Bana 32 yaşındaki adamı mı alacaksınız" diye çıkışıyor. Fakat daha sonra transfer gerçekleşiyor.



Onazi ve Castillo konularına ise ilerleyen günlerde gireceğiz.



Her ne kadar Muharrem Usta transferlerde Nevzat Aydın'ı suçlasa da öğrenilen bu bilgiler işin aslının farklı olduğunu olayın çok su kaldıracak tartışmalara gebe olduğunu gösteriyor.



Kaynak: 61 Saat