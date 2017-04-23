Üst Geçitten Düşen Kamyon Alev Alev Yandı

Elazığ'da üst geçitten aşağı düşen kamyonun kabini alev alev yanarken, 2 kişi yaralı kurtuldu.



Kaza, Elazığ Güney Çevre yolu Kekliktepe üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Sertkaya idaresindeki 06 DR 2650 plakalı hafriyat kamyonu Malatya istikametinden,Bingöl istikametine seyir halindeyken, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon üst geçidin demir korkuluklarına çarparak aşağı düştü. Aşağı düşen kamyonun kasası ters dönerken, kabin de alev aldı. Bu sırada kamyon sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Çevredekiler, olayı Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Komuta merkezinde haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası yangın tamamen söndürüldü.



Polis ekipleri çevre güvenliği alarak kaza ile ilgili inceleme yaptı



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