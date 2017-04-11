Üst Geçitteki İntihar Girişimine Polis Engeli

Üst geçitteki intihar girişimine polis engeli

Aksaray'da girdiği bunalım sonucu çıktığı üst geçitte intihar girişiminde bulunan 37 yaşındaki şahıs, bir anlık dalgınlığından faydalanan polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi



AKSARAY - Aksaray'da girdiği bunalım sonucu çıktığı üst geçitte intihar girişiminde bulunan 37 yaşındaki şahıs, bir anlık dalgınlığından faydalanan polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Olay, Tacin Mahallesi E-90 karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen 37 yaşındaki Murat K., üt geçide çıkarak intihar etmek istedi. İntihar girişimde bulunan şahsı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, geniş güvenlik önlemi alırken, E-90 karayolu trafiğe kapatıldı. Üst geçide çıkan polis ekipleri intihar girişiminde bulunan Murat K.'yi ikna etmek için uzun uğraşlar verdi. İkna çabalarını sürdüren polis, bir anlık dalgınlığından faydalandığı Murak K.'yi yakalayarak etkisiz hale getirdi. Polisler eşliğinde ambulansa alınan Murak K., sağlık kontrolü için Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.