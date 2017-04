Üst Geçitte İntihar Girişimini Polis Engelledi

AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde, ailevi sorunları olduğu gerekçesiyle üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen 34 yaşındaki B.Y., bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekiplerince kurtarıldı.



Olay, bugün saat 17.00'de Aydın-İzmir Karayolu İncirliova Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı'nda bulunan sinyalizasyon ışıkları yakınındaki üst geçitte meydana geldi. Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan ve uzun süredir ailevi problemleri bulunduğu ileri sürülen evli ve 2 çocuk babası B.Y., intihar etmek için üst geçittekikorkuluklarının üzerine çıktı. B.Y.'yi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki üstgeçitte bulunan B.Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonuçsuz kaldı. B.Y., bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekiplerince yakalanıp, kurtarıldı. B.Y.'nin annesiyle yaşadığı sorunlardan dolayı bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi. B.Y.'nin aralarında yaralama da olan bazı suçlardan girdiği cezaevinden kısa bir süre önce çıktığı öğrenildi. Ayrıca 24 Kasım 2016 günü yine aynı üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ve bir öğretmen tarafından ikna edildiği öğrenildi. B.Y. polis merkezine götürüldü.



