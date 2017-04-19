Üst Geçit Asansörlerinin Kapılarını Çaldılar

ANTALYA'da 3 yıl önce hizmete giren yaya üst geçidinin, engelli ve yaşlılar için yapılan asansörlerinin kapıları çalındı. Üst geçidin asansörü, hizmete girdiğinden bu yana çok kez soyuldu.



Hırsızlık, Kepez ile Muratpaşa ilçelerini birbirine bağlayan Düdenbaşı Mahallesi'ndeki üst geçitte meydana geldi. Engelli ve yaşlıların kullanması için üst geçidin her iki tarafına yapılan asansörlerde, hizmete girdiği ilk aydan itibaren hırsızlık yaşandı. Önce asansörün kablolarını çalan hırsızlar, birkaç kez de trafosunu çalma girişiminde bulundu. Geçen ay asansörün bir kapısının çalınması üzerine asansör iptal edildi. Çalınan kapının yeri de çelik plakayla kapatılarak kaynak yapıldı. Hırsızlar dün akşam ise üst geçidin her iki tarafının iniş asansörlerinin kapılarını çaldı. Dün akşam evlerine gitmek için üst geçidi kullananlar, üst geçit üzerinde, iki taraftaki asansör kapılarının çalındığını görünce durumu yetkililere bildirdi.



Yaşananları 'trajikomik' olarak değerlendiren Ümit Tüfekçi, gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını söyledi. Tüfekçi, "Bu sonuçta engelli ve yaşlıların kullanabileceği bir asansör. Asansörün kapılarının olmaması tehlikeli. Türkiye'de hırsızların çalmadığı bir kapı derlerdi, o da oldu" diyerek tepki gösterdi. Düdenbaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yorgancı ise daha önce yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle, polisin üst geçit etrafında devriye görevini artırdığını söyledi. - Antalya