Üst geçit alev alev yandı



BİLECİK - Bilecik'te üst geçit, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Yangın sırasında üst geçitte kimsenin olmaması faciayı önlerken, yanan kısımda tiner kutusu bulundu.

Alınan bilgilere göre, merkez Hürriyet Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi birbirine birleştiren Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi yanında üst geçidin Bahçelievler Mahallesi girişinde kimliği belirlenemeyen kişilerce ateşe verildi. Dış kaplaması kimyasal olan üst geçitte alevler bir anda büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Köpük sıkarak soğutma işlemi yapan itfaiye ekipleri, yangının çıktığı alanda tiner kutusu buldu.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi üzerine 3 kişi için arama çalışması başlattı.