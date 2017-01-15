Üst Geçidin Korkulukları 3 Ayda 3 Kez Çalındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ve alt-üst geçitler, her seferinde yeniden onarılmasına rağmen, hırsızlar tarafından adeta yağmalanıyor. 173 alt ve üst geçitte 1 yılda 31 hırsızlık olayının yaşandığı Başkent'teki 1011 Üst Geçidi, 3 ayda 3 kez hırsızların hedefi oldu.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, hırsızların alt ve üstgeçitlerde paslanmaz korkuluk, çelik halat, dübel ve bilezik gibi çeşitli ekipmanları çalarak hurdacılara sattığı öğrenildi.



Hırsızlar, yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişlerini sağlayan alt ve üst geçitleri üç kuruş kazanç uğruna emniyetsiz hale getirdiğini belirten Büyükşehir Belediyesi, Ankaralıları hırsızlık olaylarına karşı daha duyarlı olmaya davet etti.



Yayaların hayatını tehlikeye atan hırsızların son olarak Turgut Özal Bulvarı'nın 1011 Kavşağı yakınında bulunan yaya üst geçidinin korkuluklarını 3 ayda 3 kez çaldıklarını belirten yetkililer, "Hırsızların yanı sıra hırsızlık malını satın alan kişiler de, yayaları güvensiz hale getiren hırsızlar kadar sorumludur. Vatandaşlarımızın, bu kişileri 155 Polis İmdat veya ALO 153'e ihbar etmelerini bekliyoruz" dediler. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kent Bakım-Onarım ekipleri, hırsızlar tarafından korkulukları çalınan 1011 Kavşağı yakınlarındaki üst geçide yeni korkuluk takmaya başladı.



Pirinç yerine plastik levhalar takılıyor



Kent Estetiği ekipleri, üst ve alt üst geçitlerin isimlerinin yazılı olduğu pirinç harf ve levhaların da sık sık hırsızlar tarafından çalınması üzerine, pirinç levhaların tamamını, ekonomik değeri olmayan plastik malzemelerle değiştirdi.



Yetkililer, kent estetiğinden taviz vermeden, kenti güzelleştirme çalışmalarının süreceğini de kaydettiler. - ANKARA