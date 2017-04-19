Üst geçidin çalınan asansör kapıları mühürlendi



ANTALYA - Antalya'da yaya üst geçidinin çalınan asansör kapıları mühürlendi.

Muratpaşa İlçesi Gazi Bulvarı üzerinde Yeşildere Mahallesi'ni, Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesi'ne bağlayan yaya üst geçidinde yaşlı ve engelliler için yapılan asansörlerinin kapıları çalındı. Asansörün her iki bölümüne yapılan kapıları bir çok kez soyulması vatandaşları isyan ettirdi. İlk önce asansörün kablolarını çalan hırsızlar, trafonun içindeki kabloları da çaldı. 3 yıl önce hizmete giren üst geçitteki asansörün kapısının geçen ay çalınması üzerine iptal edildi. Kısa süre önce üst geçidin her iki tarafının iniş asansörlerinin kapıları da çalındı. Kapıların yerinde olmadığını gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise asansör boşluğunda herhangi bir kazanın olmaması nedeniyle kapıları çelik saçla kapattı. Görevliler, ATSO karşısındaki üst geçitteki asansörün çalınan kapılarının yerinin de çelik saçla kapatıldığını bildirdi.

"Mağdur olan vatandaş"

Pazar alışverişine giderken asansörü kullanamayan Emine Yamuklu,"Her Çarşamba günü pazara giderken rezil oluyoruz. Merdivenleri inemiyoruz. Üst geçti asansör yapıldı ama faydalanamadık. Kapılarını çalmışlar. Kapından ne istiyorlar. Bizler için yapıldı asansör. Engelliler yaşlılar rahatlıkla inip çıksa. İnsanların faydalanması için belediye yapmıştı. Kapıların mühürlenmeseydi iyi olurdu. Keşke çalışsaydı. Ama bu insanlara da yaramıyor. Yapılıyor tekrardan çalınıyor. Rezil olan biziz. Çalanlarına bir şey yok, mağdur olan biziz" dedi.

(İA-SÇ)