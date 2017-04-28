Üst Geçidi Ateşe Verdiler

Bilecik kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bir üst geçit ateşe verildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri alanda tiner kutusu bulurken, geçidin boş olması ise olası bir faciayı önledi.



Alınan bilgilere göre, Hürriyet Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi birbirine birleştiren Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi yanındaki üst geçit, kimliği belirlenemeyen 3 kişi tarafından ateşe verildi. Üst geçitte alevler bir anda büyüdü. Olay yerine kısa bir süre içinde gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Köpük sıkarak soğutma işlemi yapan itfaiye ekipleri yangının çıktığı alanda tiner kutusu buldu. Öte yandan geçidin fazla kullanılmaması ise olası bir faciayı önledi.



Yangını çıkardığı iddia edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - BİLECİK