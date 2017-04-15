Üsse Sızma Girişimindeki Teröristlerle Çatışma

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari Şemdinli'de, üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonrası yapılan arazi aramasında daha önceden etkisiz hale getirilen bir teröristin cesedinin bulunduğu açıklandı. TSK'dan yapılan açıklamada, Mardin Mazıdağı'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, bir sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği ifade edildi.



Hakkari Şemdinli'de, üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonrası yapılan arazi aramasında daha önceden etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu bir terörist cesedi ile iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile 116 adet fişeği, altı adet el bombası, bir adet 40 mm.lik bomba atar ile 14 adet mühimmatı, bir adet el telsizi, bir adet ses kayıt cihazı, bir adet dürbün ve bir adet kamera ele geçirildiği kaydedildi.



Ağrı Patnos'da, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlara yönelik icra edilen operasyonda, bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada amonyum nitrat ile hazırlanmış 12 adet el yapımı patlayıcı, 20 gram C-4 patlayıcı ve 1.000 metre elektirik kablosu ele geçirildiği kaydedilerek bir işbirlikçi şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.



Güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında Hakkari Çukurca'da, 200 gram C-4 ile hazırlanmış bir adet el yapımı patlayıcı, Ağrı Doğubayazıt'da mutfak tüpü ile hazırlamış bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildiği bildirildi.



(İHA)