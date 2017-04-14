USLA'nın zeytinyağlılar atölyesi ile Türk Mutfağı lezzetlerini modern ve şık yorumları ile mutfağınıza taşıyacaksınız.



"Soframızın eksilmeyen zeytinyağlı tabaklarını gelin bir de bizimle deneyimleyin. Sofranıza yeni lezzetler katın."



Zeytinyağlı Portakallı Ispanak Kökü



Zeytinyağlı Ayva



Firikli Kabak Çiçeği Dolması



Zeytinyağlı Kuşkonmaz



12: 00-16: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi



Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12



Başlangıç Saati : 15.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 14: 00: 00



Kategori : USLA-Zeytinyağlılar



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır