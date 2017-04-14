Usla-Zeytinyağlılar

USLA'nın zeytinyağlılar atölyesi ile Türk Mutfağı lezzetlerini modern ve şık yorumları ile mutfağınıza taşıyacaksınız."Soframızın eksilmeyen zeytinyağlı tabaklarını gelin bir de bizimle deneyimleyin.

Usla-Zeytinyağlılar

USLA'nın zeytinyağlılar atölyesi ile Türk Mutfağı lezzetlerini modern ve şık yorumları ile mutfağınıza taşıyacaksınız.

"Soframızın eksilmeyen zeytinyağlı tabaklarını gelin bir de bizimle deneyimleyin. Sofranıza yeni lezzetler katın."

Zeytinyağlı Portakallı Ispanak Kökü

Zeytinyağlı Ayva

Firikli Kabak Çiçeği Dolması

Zeytinyağlı Kuşkonmaz

12: 00-16: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi

Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12

Başlangıç Saati : 15.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 14: 00: 00

Kategori : USLA-Zeytinyağlılar

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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