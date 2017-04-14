Usla-Zeytinyağlılar
USLA'nın zeytinyağlılar atölyesi ile Türk Mutfağı lezzetlerini modern ve şık yorumları ile mutfağınıza taşıyacaksınız."Soframızın eksilmeyen zeytinyağlı tabaklarını gelin bir de bizimle deneyimleyin.
USLA'nın zeytinyağlılar atölyesi ile Türk Mutfağı lezzetlerini modern ve şık yorumları ile mutfağınıza taşıyacaksınız.
"Soframızın eksilmeyen zeytinyağlı tabaklarını gelin bir de bizimle deneyimleyin. Sofranıza yeni lezzetler katın."
Zeytinyağlı Portakallı Ispanak Kökü
Zeytinyağlı Ayva
Firikli Kabak Çiçeği Dolması
Zeytinyağlı Kuşkonmaz
12: 00-16: 00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi
Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12
Başlangıç Saati : 15.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 14: 00: 00
Kategori : USLA-Zeytinyağlılar
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io