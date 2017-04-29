Usla-Sushi
Japon mutfağının en popüler yiyeceği sushi'yi bir de USLA şeflerinin deneyimiyle tadın.
Japon mutfağının en popüler yiyeceği sushi'yi bir de USLA şeflerinin deneyimiyle tadın.
"Evinizde misafirlerinize de uygulayıp sunabileceğiniz Sushi'nin inceliklerini öğrenebileceğiniz bu atölyeyi kaçırmayın."
California Roll
Ebi Nigiri
Temaki
Sashimi
19: 00-23: 00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi
Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12
Başlangıç Saati : 29.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00
Kategori : USLA-Sushi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io