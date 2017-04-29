Japon mutfağının en popüler yiyeceği sushi'yi bir de USLA şeflerinin deneyimiyle tadın.



"Evinizde misafirlerinize de uygulayıp sunabileceğiniz Sushi'nin inceliklerini öğrenebileceğiniz bu atölyeyi kaçırmayın."



California Roll



Ebi Nigiri



Temaki



Sashimi



19: 00-23: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi



Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12



Başlangıç Saati : 29.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00



Kategori : USLA-Sushi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır