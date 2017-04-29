Usla-Sushi

Japon mutfağının en popüler yiyeceği sushi'yi bir de USLA şeflerinin deneyimiyle tadın.

Usla-Sushi

Japon mutfağının en popüler yiyeceği sushi'yi bir de USLA şeflerinin deneyimiyle tadın.

"Evinizde misafirlerinize de uygulayıp sunabileceğiniz Sushi'nin inceliklerini öğrenebileceğiniz bu atölyeyi kaçırmayın."

California Roll

Ebi Nigiri

Temaki

Sashimi

19: 00-23: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi

Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12

Başlangıç Saati : 29.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00

Kategori : USLA-Sushi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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