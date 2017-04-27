Çıtır çıtır simitler, bageller ve pretzeller yapımını uygulamalı olarak öğrenmek için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.



"Gelin beraber sokak ekmeklerini evimizin mutfağında sevdiklerimiz için yapalım."



Neler Öğreneceksiniz?



Simit



Bagel



Pretzel



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi



Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12



Başlangıç Saati : 28.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 16: 00: 00



Kategori : USLA-Sokak Ekmekleri



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır