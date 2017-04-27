Usla-Sokak Ekmekleri
Çıtır çıtır simitler, bageller ve pretzeller yapımını uygulamalı olarak öğrenmek için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.
Çıtır çıtır simitler, bageller ve pretzeller yapımını uygulamalı olarak öğrenmek için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.
"Gelin beraber sokak ekmeklerini evimizin mutfağında sevdiklerimiz için yapalım."
Neler Öğreneceksiniz?
Simit
Bagel
Pretzel
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi
Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12
Başlangıç Saati : 28.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 16: 00: 00
Kategori : USLA-Sokak Ekmekleri
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io