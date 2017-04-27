Usla-Sokak Ekmekleri

Çıtır çıtır simitler, bageller ve pretzeller yapımını uygulamalı olarak öğrenmek için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

Usla-Sokak Ekmekleri

Çıtır çıtır simitler, bageller ve pretzeller yapımını uygulamalı olarak öğrenmek için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

"Gelin beraber sokak ekmeklerini evimizin mutfağında sevdiklerimiz için yapalım."

Neler Öğreneceksiniz?

Simit

Bagel

Pretzel

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi

Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12

Başlangıç Saati : 28.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 16: 00: 00

Kategori : USLA-Sokak Ekmekleri

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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