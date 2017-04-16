Usla-Şekersiz Tatlılar

Şekersiz tatlılar mutfağınızın vazgeçilmezi olacak.

Usla-Şekersiz Tatlılar

Şekersiz tatlılar mutfağınızın vazgeçilmezi olacak. USLA'da gerçeklecek workshop etkinliğinde yerinizi alın.

"Baharın gelişiyle tatlılarımızdan şekeri atıyor ama lezzetinden vazgeçmiyoruz. Şekersiz tatlılar mutfağınızın ve sofranızın vazgeçilmezleri olacak."

Badem Tabanlı Muzlu Ballı Cheesecake

Elmalı Tarçınlı Tam Buğday Unlu Kek

Yulaflı Çikolatalı Enerji Kurabiyesi

19: 00-23: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi

Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12

Başlangıç Saati : 17.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 17.04.2017 21: 00: 00

Kategori : USLA-Şekersiz Tatlılar

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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