Usla-Şekersiz Tatlılar
Şekersiz tatlılar mutfağınızın vazgeçilmezi olacak.
Şekersiz tatlılar mutfağınızın vazgeçilmezi olacak. USLA'da gerçeklecek workshop etkinliğinde yerinizi alın.
"Baharın gelişiyle tatlılarımızdan şekeri atıyor ama lezzetinden vazgeçmiyoruz. Şekersiz tatlılar mutfağınızın ve sofranızın vazgeçilmezleri olacak."
Badem Tabanlı Muzlu Ballı Cheesecake
Elmalı Tarçınlı Tam Buğday Unlu Kek
Yulaflı Çikolatalı Enerji Kurabiyesi
19: 00-23: 00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi
Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12
Başlangıç Saati : 17.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 17.04.2017 21: 00: 00
Kategori : USLA-Şekersiz Tatlılar
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io