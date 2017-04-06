Usla-Renkli Makaronlar

Makaron yapma tekniğini ve bu şık lezzetin sırlarını öğrenmek için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

Usla-Renkli Makaronlar

Makaron yapma tekniğini ve bu şık lezzetin sırlarını öğrenmek için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

Neler Öğreneceksiniz?

Frambuazlı makaron

Kakaolu makaron

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi

Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12

Başlangıç Saati : 07.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 07.04.2017 16: 00: 00

Kategori : USLA-Renkli Makaronlar

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Istanbul, İstanbul, Şişli
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