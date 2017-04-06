Makaron yapma tekniğini ve bu şık lezzetin sırlarını öğrenmek için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.



Neler Öğreneceksiniz?



Frambuazlı makaron



Kakaolu makaron



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi



Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12



Başlangıç Saati : 07.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 07.04.2017 16: 00: 00



Kategori : USLA-Renkli Makaronlar



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır