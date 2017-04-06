Usla-Renkli Makaronlar
Makaron yapma tekniğini ve bu şık lezzetin sırlarını öğrenmek için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.
Makaron yapma tekniğini ve bu şık lezzetin sırlarını öğrenmek için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.
Neler Öğreneceksiniz?
Frambuazlı makaron
Kakaolu makaron
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi
Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12
Başlangıç Saati : 07.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 07.04.2017 16: 00: 00
Kategori : USLA-Renkli Makaronlar
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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