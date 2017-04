Minikler mutfakta eğleniyor. Okay Temiz ile 23 Nisan Şenliği USLA'da!



"Çocuklar Duyduk Duymadık Demeyin! "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda" USLA 'da gerçekleştirilecek olan Okay Temiz'in Ritim Atölyesine katılmak ister misiniz? Hadi o zaman ritm dolu menümüzü USLA'da deneyimleyin. Cupcake yapmayı öğrenip, tatlı tatlı süsleyerek afiyetle yiyeceksiniz. "



Bu workshop minik misafirlerimizin katılımı içindir ve 2 kişilik paylaşımlı istasyonlarda yapılmaktadır.



Neler Öğreneceksiniz?



Cupcake Süsleme Pizza (ikram)



23.04.2017 14: 00-16: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi



Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12



Başlangıç Saati : 23.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 00: 00



Kategori : USLA-Okay Temiz ile 23 Nisan Şenliği



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır