Usla-Okay Temiz ile 23 Nisan Şenliği

Minikler mutfakta eğleniyor.

Usla-Okay Temiz ile 23 Nisan Şenliği

Minikler mutfakta eğleniyor. Okay Temiz ile 23 Nisan Şenliği USLA'da!

"Çocuklar Duyduk Duymadık Demeyin! "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda" USLA 'da gerçekleştirilecek olan Okay Temiz'in Ritim Atölyesine katılmak ister misiniz? Hadi o zaman ritm dolu menümüzü USLA'da deneyimleyin. Cupcake yapmayı öğrenip, tatlı tatlı süsleyerek afiyetle yiyeceksiniz. "

Bu workshop minik misafirlerimizin katılımı içindir ve 2 kişilik paylaşımlı istasyonlarda yapılmaktadır.

Neler Öğreneceksiniz?

Cupcake Süsleme Pizza (ikram)

23.04.2017 14: 00-16: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi

Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12

Başlangıç Saati : 23.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 00: 00

Kategori : USLA-Okay Temiz ile 23 Nisan Şenliği

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Okay Temiz, Istanbul, İstanbul, 23 Nisan, Şişli, Zam, Silah Atölyesi, Atölye, Çocuk