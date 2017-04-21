Usla-Minik Şeflerle Cupcake
Neşeli bir hafta sonu aktivitesi için haydi çocuklar USLA'ya.Cupcake yapmayı öğrenip, tatlı tatlı süsleyerek afiyetle yiyeceksiniz.
Neşeli bir hafta sonu aktivitesi için haydi çocuklar USLA'ya.
Cupcake yapmayı öğrenip, tatlı tatlı süsleyerek afiyetle yiyeceksiniz.
Bu workshop minik misafirlerimizin katılımı içindir ve 2 kişilik paylaşımlı istasyonlarda yapılmaktadır.
Kakaolu ve Vanilyalı Cupcake Cupcake Süsleme 12: 00-14: 30
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi
Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12
Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 14: 00: 00
Kategori : USLA-Minik Şeflerle Cupcake
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io