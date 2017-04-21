Neşeli bir hafta sonu aktivitesi için haydi çocuklar USLA'ya.



Cupcake yapmayı öğrenip, tatlı tatlı süsleyerek afiyetle yiyeceksiniz.



Bu workshop minik misafirlerimizin katılımı içindir ve 2 kişilik paylaşımlı istasyonlarda yapılmaktadır.



Kakaolu ve Vanilyalı Cupcake Cupcake Süsleme 12: 00-14: 30



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi



Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12



Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 14: 00: 00



Kategori : USLA-Minik Şeflerle Cupcake



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır