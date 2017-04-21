Usla-Minik Şeflerle Cupcake

Neşeli bir hafta sonu aktivitesi için haydi çocuklar USLA'ya.Cupcake yapmayı öğrenip, tatlı tatlı süsleyerek afiyetle yiyeceksiniz.

Usla-Minik Şeflerle Cupcake

Neşeli bir hafta sonu aktivitesi için haydi çocuklar USLA'ya.

Cupcake yapmayı öğrenip, tatlı tatlı süsleyerek afiyetle yiyeceksiniz.

Bu workshop minik misafirlerimizin katılımı içindir ve 2 kişilik paylaşımlı istasyonlarda yapılmaktadır.

Kakaolu ve Vanilyalı Cupcake Cupcake Süsleme 12: 00-14: 30

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi

Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12

Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 14: 00: 00

Kategori : USLA-Minik Şeflerle Cupcake

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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