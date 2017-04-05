Usla-İtalyan Mutfağı Iı

Sofralarınızı şıklaştıracak lezzetli ve pratik İtalyan lezzetleri bu atölyede...



İtalyan yemekleri sizin de favorinizse, evinizde de İtalyan yemeklerini profesyonel bir şef gibi yapmaya ne dersiniz? USLA'nın



"İtalyan Mutfağı II" atölyesi ile İtalya'nın farklı bölgelerinden evde yapabileceğiniz pratik ve lezzetli tarifleri öğrenip pişirirken, aynı zamanda son derece keyifli bir akşam geçireceksiniz.



Tagliatelle Alla Carbonara



Lasagne Verdi Alla Bolognese



Panna Cotta Alla Lavanda



*Salata ikramdır.



19: 00-23: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi



Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12



Başlangıç Saati : 06.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 06.04.2017 21: 00: 00



Kategori : USLA-İtalyan Mutfağı II



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır