Usla-İtalyan Mutfağı Iı
Sofralarınızı şıklaştıracak lezzetli ve pratik İtalyan lezzetleri bu atölyede.
Sofralarınızı şıklaştıracak lezzetli ve pratik İtalyan lezzetleri bu atölyede...
İtalyan yemekleri sizin de favorinizse, evinizde de İtalyan yemeklerini profesyonel bir şef gibi yapmaya ne dersiniz? USLA'nın
"İtalyan Mutfağı II" atölyesi ile İtalya'nın farklı bölgelerinden evde yapabileceğiniz pratik ve lezzetli tarifleri öğrenip pişirirken, aynı zamanda son derece keyifli bir akşam geçireceksiniz.
Tagliatelle Alla Carbonara
Lasagne Verdi Alla Bolognese
Panna Cotta Alla Lavanda
*Salata ikramdır.
19: 00-23: 00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi
Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12
Başlangıç Saati : 06.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 06.04.2017 21: 00: 00
Kategori : USLA-İtalyan Mutfağı II
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır