Usla-Gurme Burgerler

Ekmeğinden, sos ve köftesine kadar hamburgeri öğrenmek için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

Usla-Gurme Burgerler

Ekmeğinden, sos ve köftesine kadar hamburgeri öğrenmek için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

Sıradan ev yapımı hamburgerlere hayır! Bu bir "Gurme Burger Atölyesi" ekmeğinden, sos ve köftesine kadar hamburgeri öğrenecek, eğitmen şefimizin paylaştığı lezzet sırlarıyla, sıradanı gurmeye dönüştürüp afiyet ile yiyeceksiniz.

Ev Yapımı Hamburger, Hamburger, Sloopy Joe Burger

19: 00-23: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi

Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12

Başlangıç Saati : 13.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 00: 00

Kategori : USLA-Gurme Burgerler

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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