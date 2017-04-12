Usla-Gurme Burgerler
Ekmeğinden, sos ve köftesine kadar hamburgeri öğrenmek için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.
Ekmeğinden, sos ve köftesine kadar hamburgeri öğrenmek için siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.
Sıradan ev yapımı hamburgerlere hayır! Bu bir "Gurme Burger Atölyesi" ekmeğinden, sos ve köftesine kadar hamburgeri öğrenecek, eğitmen şefimizin paylaştığı lezzet sırlarıyla, sıradanı gurmeye dönüştürüp afiyet ile yiyeceksiniz.
Ev Yapımı Hamburger, Hamburger, Sloopy Joe Burger
19: 00-23: 00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi
Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12
Başlangıç Saati : 13.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 00: 00
Kategori : USLA-Gurme Burgerler
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io