Usla-Cheesecake
En sevilen tatlılardan olan cheesecake USLA mutfağında hazırlanıyor!
En sevilen tatlılardan olan cheesecake USLA mutfağında hazırlanıyor!
Cheesecake yapımı bir uzmanlık ve ustalıktır. Siz de bu atölyede Nutellalı, Portakallı ve Zencefilli, Beyaz Çikolatalı ve Orman Meyveli Cheesecake yapımını öğrenecek ve gerçek olamayacak kadar lezzetli diye okuduğunuz bu cheesecakeleri kendi ellerinizle hazırlayabileceksiniz.
Nutellalı Cheesecake
Portakal ve Zencefilli Cheesecake
Beyaz Çikolata ve Orman Meyveli Cheesecake
12: 00-16: 00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi
Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12
Başlangıç Saati : 29.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 14: 00: 00
Kategori : USLA-Cheesecake
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io