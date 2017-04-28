Usla-Cheesecake

En sevilen tatlılardan olan cheesecake USLA mutfağında hazırlanıyor!

Usla-Cheesecake

En sevilen tatlılardan olan cheesecake USLA mutfağında hazırlanıyor!

Cheesecake yapımı bir uzmanlık ve ustalıktır. Siz de bu atölyede Nutellalı, Portakallı ve Zencefilli, Beyaz Çikolatalı ve Orman Meyveli Cheesecake yapımını öğrenecek ve gerçek olamayacak kadar lezzetli diye okuduğunuz bu cheesecakeleri kendi ellerinizle hazırlayabileceksiniz.

Nutellalı Cheesecake

Portakal ve Zencefilli Cheesecake

Beyaz Çikolata ve Orman Meyveli Cheesecake

12: 00-16: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi

Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12

Başlangıç Saati : 29.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 14: 00: 00

Kategori : USLA-Cheesecake

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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