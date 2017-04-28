En sevilen tatlılardan olan cheesecake USLA mutfağında hazırlanıyor!



Cheesecake yapımı bir uzmanlık ve ustalıktır. Siz de bu atölyede Nutellalı, Portakallı ve Zencefilli, Beyaz Çikolatalı ve Orman Meyveli Cheesecake yapımını öğrenecek ve gerçek olamayacak kadar lezzetli diye okuduğunuz bu cheesecakeleri kendi ellerinizle hazırlayabileceksiniz.



Nutellalı Cheesecake



Portakal ve Zencefilli Cheesecake



Beyaz Çikolata ve Orman Meyveli Cheesecake



12: 00-16: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi



Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12



Başlangıç Saati : 29.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 14: 00: 00



Kategori : USLA-Cheesecake



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır