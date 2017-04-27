Usla-Cenk Akkaya ile Modern Mezeler

Şef Cenk Akkaya harika mezeleriyle USLA mutfağında gerçekleşecek workshop etkinliğinde sizlerle olacak.

Usla-Cenk Akkaya ile Modern Mezeler

Şef Cenk Akkaya harika mezeleriyle USLA mutfağında gerçekleşecek workshop etkinliğinde sizlerle olacak.

"Geçmişten günümüze muhabbetin ve paylaşmanın vesilesi olan Türk mezelerinin inceliklerini farklı bir bakış açısıyla Cenk Akkaya ile keşfe çıkıyoruz. Modern mezelerin tatlarının damaklarda, hoş sohbetinin akıllarda kalacağı bir akşam geçirmek ister misiniz?"

Avokado humus, çıtır dana dil

Firik, karides ve rakılı kuru acur dolması

Fümelenmiş quark, chili ve köz biberli atom

Füme Çerkez peynirli ızgara pazı dolması

Kıtır ciğer, hızlı kırmızı soğan turşusu

*Tatlı ikramdır.

19: 00-23: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi

Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12

Başlangıç Saati : 27.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00

Kategori : USLA-Cenk Akkaya ile Modern Mezeler

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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