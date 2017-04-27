Şef Cenk Akkaya harika mezeleriyle USLA mutfağında gerçekleşecek workshop etkinliğinde sizlerle olacak.



"Geçmişten günümüze muhabbetin ve paylaşmanın vesilesi olan Türk mezelerinin inceliklerini farklı bir bakış açısıyla Cenk Akkaya ile keşfe çıkıyoruz. Modern mezelerin tatlarının damaklarda, hoş sohbetinin akıllarda kalacağı bir akşam geçirmek ister misiniz?"



Avokado humus, çıtır dana dil



Firik, karides ve rakılı kuru acur dolması



Fümelenmiş quark, chili ve köz biberli atom



Füme Çerkez peynirli ızgara pazı dolması



Kıtır ciğer, hızlı kırmızı soğan turşusu



*Tatlı ikramdır.



19: 00-23: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi



Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12



Başlangıç Saati : 27.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00



Kategori : USLA-Cenk Akkaya ile Modern Mezeler



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır