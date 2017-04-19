Usla-Bıçak Kesim Teknikleri

Profesyonel aşçılığa doğru bıçak kullanımını öğrenmek için, siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

Usla-Bıçak Kesim Teknikleri

Profesyonel aşçılığa doğru bıçak kullanımını öğrenmek için, siz de USLA mutfağındaki yerinizi ayırtın.

"Mutfaktaki en iyi dostunuzu daha yakından tanımaya ne dersiniz? Birbirinden farklı kesme tekniklerini şefimiz ile uygulayarak, yemeklerinizin sunumunda ve lezzetinde fark yaratın. Bıçak kullanmaya hazır  olun! Ama bizden söylemesi; yine de dikkatli olun."

Brunoise, Jullienne, Macedoine, Allumet, Chateau, Chiffonade, Segment, Batonette ve Mire Poix kesme teknikleri ile

Balık Çorbası, Somon en Croute, Mascarpone Krema Dolgulu Kırmızı Şaraplı Poşe Armut

19: 00-23: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi

Mekan Adresi : Avni Dilligil Sok. No: 12

Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00

Kategori : USLA-Bıçak Kesim Teknikleri

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kırmızı Şarap, Istanbul, İstanbul, Şişli, Mac, DOST, DOST Partisi, Balık, Su, Hayır