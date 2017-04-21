Üsküp'te Yahya Kemal Beyatlı Konferansı
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "Abide Şahsiyetler" projesi kapsamında "Yahya Kemal Beyatlı" konulu konferans düzenlendi.
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "Abide Şahsiyetler" projesi kapsamında "Yahya Kemal Beyatlı" konulu konferans düzenlendi.
Üsküp Türk Çarşısı'ndaki Çifte Hamam'da, Üsküp Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen konferansa, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra Üsküplü vatandaşlar katıldı.
Üsküp YYE Müdürü Vekili Fuat Korkmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl "Abide Şahsiyetler" projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.
Proje kapsamında ilk olarak Üsküp'te doğup büyüyen Yahya Kemal Beyatlı'yı işlemeye karar verdiklerini dile getiren Korkmaz, "Yahya Kemal Üsküplü, Üsküp'te doğdu. Üsküp sokaklarında gezdi, Üsküp'teki havayı teneffüs etti. Kişiliğini, çocukluk yıllarını geçirdiği Üsküp'te kazandı. Yahya Kemal medeniyet şairimizdir. Edebiyata, birçok yazara öncü olan bir edebiyatçı bir yazar. Bu anlamda projenin ilk ayağında kendisini işlemek gerçekten bizim için onur verici ve büyük bir mutluluk." değerlendirmesinde bulundu.
Fuat Korkmaz, 2018 yılında da Türk Edebiyatı'na mal olmuş bir medeniyet şairini de işlemeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.
Öte yandan, sunum yapan Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş da Yahya Kemal Beyatlı'nın Türk Edebiyatı'nda çok müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetti.
Yahya Kemal'i "Kendi çapında rekorlar kırmış bir insan" olarak nitelendiren Karakuş, "Hiçbir şiiri veya şiir kitabı yayımlanmadan Türkiye'nin en iyi şairi olarak seçilmiş bir şairdir. Dolayısıyla Yahya Kemal Beyatlı'yı yerinde, Üsküp'te anmak yapılacak en güzel etkinliklerden birisi. Yahya Kemal'in özellikle Üsküp hayatı ile ilgili edindiğim bilgileri katılımcılar ile paylaşmaya çalışacağım." diye konuştu.
Proje kapsamında yarın Üsküp Türk Çarşısı gezilerek, Yahya Kemal Beyatlı'nın anlatılacağı ifade edildi.