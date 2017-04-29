Üsküp'te Uluslararası Canlı Heykel Festivali
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "Urban Fest" Uluslararası Canlı Heykel Festivali düzenleniyor.
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "Urban Fest" Uluslararası Canlı Heykel Festivali düzenleniyor.
Sabah saatlerinde başlayan festival kapsamında, Almanya, Portekiz, Hollanda, Bosna Hersek ve Sırbistan'dan gelen sanatçılar, Üsküp'ün merkezinde 3 farklı mekanda sanatlarını icra ediyor.
Üsküp Belediyesi tarafından desteklenen festivalde performanslarını sergileyen sanatçılara konserlerle eşlik ediliyor.
Canlı heykel performanslarının yanı sıra 3 boyutlu grafiti çizen sanatçıların da boy gösterdiği festival, akşam saatlerine kadar sürecek.
Festivalden elde edilecek gelirin, bir kanser hastasının tedavisinde kullanılacağı belirtildi.