Üsküp'te Uluslararası Canlı Heykel Festivali

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "Urban Fest" Uluslararası Canlı Heykel Festivali düzenleniyor.



Sabah saatlerinde başlayan festival kapsamında, Almanya, Portekiz, Hollanda, Bosna Hersek ve Sırbistan'dan gelen sanatçılar, Üsküp'ün merkezinde 3 farklı mekanda sanatlarını icra ediyor.



Üsküp Belediyesi tarafından desteklenen festivalde performanslarını sergileyen sanatçılara konserlerle eşlik ediliyor.



Canlı heykel performanslarının yanı sıra 3 boyutlu grafiti çizen sanatçıların da boy gösterdiği festival, akşam saatlerine kadar sürecek.



Festivalden elde edilecek gelirin, bir kanser hastasının tedavisinde kullanılacağı belirtildi.