Üsküp'te "Osmanlı Mezar Taşları" Konferansı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "Osmanlı mezar taşlarının edebi ve estetik değerleri" temalı konferans düzenlendi.



Üsküp Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansa, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Samsakçı, Makedonya Kültür Bakanlığı Müsteşarı Behicüddin Şehabi, akademisyenler ve diğer konuklar katıldı.



Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, burada yaptığı açıklamada, dini veya edebi kitabelerin Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin en karakteristik özelliklerinden olduğuna işaret etti.



Türk-İslam medeniyetinin kültüründe, edebiyatında ve yaşam tarzında mezar taşlarının da kitabeler kadar önemli olduğunu söyleyen Korkmaz, "Üzerinde barındırdığı edebiyat, kültür ve sanatla son derece önemli bir içeriğe sahiptir. Makedonya da asırlar boyunca Türk-İslam medeniyetine bayraktarlık ettiği için özellikle bu açıdan bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.



Akademisyen Samsakçı da konferansta Türk-İslam medeniyetinin ölüme ve ölüye bakışının, mezar taşlarındaki estetiğin, ölüm gerçeğinin tartışılacağını kaydederek mezar taşı ve kitabelerin büyük bir medeniyet olduğunu vurguladı.



Samsakçı, "O kitabelerde Müslümanların ölüm gerçeği, olgusu ve realitesi karşısındaki durumu, ölüm algısı en estetik, en derinlikli ifadelerle kendisine yer bulur." diye konuştu.



Müsteşar Şehabi de bakanlık olarak Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliğine devam edeceklerini söyledi.



Konferansın ardından Samsakçı, okurları için "Türk Mezar Taşı Edebiyatı" isimli kitabını imzaladı.