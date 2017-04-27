Üsküp'te "Kadın ve Ailenin Önemi" Konferansı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Ensar Derneği ve Ensar Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği "Kadın ve Ailenin Önemi" konferansı yapıldı.



Kadınlara yönelik konferansa, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın yanı sıra ülkedeki sivil toplum kuruluşların temsilcileri, üniversite öğrencileri ve çok sayıda kişi katıldı.



Ensar kız yurdu müdiresi Kadriye Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde "Hediyeleşmek sünnettir" sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.



Süleyman, "Ensar Derneği ve Ensar Vakfı olarak toplumda ailenin önemine yönelik Kutlu Doğum Haftası'nda Peygamber Efendimizi daha iyi anlayabilmek, anlatabilmek amacıyla 'Ailenin ve Kadının Önemi' konulu bir konferans düzenliyoruz." dedi.



Konferansta konuşma yapan eğitimci-yazar Zehra Türkmen, etkinliğin Kutlu Doğum Haftası'na denk gelmesinin kendisi için önemine değinerek, şunları dile getirdi:



"Çünkü bizler cenneti annelerin ayakları altına seren bir Peygamberin ümmetiyiz, torunlarıyız. Bir toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor, diğer yarısını da kadınlar yetiştiriyor. Bu yüzden ailenin ve toplumun oluşumunda kadının çok büyük bir emeği olduğunu görüyoruz. Özellikle Peygamberimizin hayatına baktığımızda hem bir devlet reisi, hem bir baba, hem bir dede, hem bir eş olan Peygamberi görüyoruz ve onun aile hayatının bizler için de çok ciddi örnek teşkil ettiğini düşünüyoruz."



Konferansa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Kara, kadının aile yaşantısındaki önemine dikkati çekti.