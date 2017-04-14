Üsküdar Üniversitesi 4. Bilim ve Fikir Festivali" Ödül Töreni

Üsküdar Üniversitesi'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle liselere yönelik düzenlediği "4. Bilim ve Fikir Festivali"nin final etkinliği ve ödül töreni gerçekleştirildi.



Sağlık ve Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler kategorisinde 199 projenin yarıştığı festivalin üniversitenin Çarşı Yerleşkesi'nde düzenlenen ödül törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, üniversitenin öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, törende yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl bu festivalin 3'üncüsüne katıldığını ifade ederek, "Öğrencilerimizi bu organizasyona katılmalarından ve medeni cesaretlerinden dolayı kutluyorum. İnanıyorum ki geleceğin ilim, fikir, siyaset, sanat adamları bu topluluğun içerisinden çıkacak. Bundan dolayı gençlerimize güvenmeyip, gençleri çoluk çocuk olarak görenlere inat, sizler 'biliminizle, fikrinizle ve öngörülerinizle Türkiye'yi şekillendirecek kadrolarsınız' diye düşünüyorum. Bu çalışmalarda emeği geçenleri kutluyorum. Öğrenci kardeşlerimize de gelecekle ilgili hayallerinin gerçekleşmesi yönünde üstün başarılar diliyorum." dedi.



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ise kadim medeniyet şehri İstanbul'da dört bir yandan gelen bilim ve kültür insanlarından oluşan böyle muhteşem bir topluluk karşısında bulunmanın kendisi için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.



Erdem, "Başta, katılmaktan onur duyduğum bu festival olmak üzere, bilim ve sanat konulu etkinlikler, bilime ülkemizden nice bilim ve ilim insanları, edipler, arifler, aydınlar ve entelektüeller kazandırma süreci bakımından değerlidir. O bakımdan festivalin ülkemiz, dünya insanlık ve bilim hayatına hayırlı olmasını temenni ederim. Festival programını inceledim. Sosyal bilimlerden fen bilimlerine, kültür tarihinden sosyal tarihe, edebiyattan çağdaş etik tartışmalarına değin pek çok değerli sunumun bulunduğunu gördüm. Şuna inanıyorum ki; bu festival sayesinde nice gencimizin ufku açıldı, araştırma, tasarlama ve icat şevki tatlandı." değerlendirmesinde bulundu.



Erdem, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Zaten gençlerimize imkan verildiğinde, insanımızın önünü açtığımızda, aşamayacakları, başaramayacakları hiçbir engel yoktur, olamaz. İnsan, hayalleri ve umutlarıyla var olur. Bakanlık olarak bilim merkezlerimizde öğrencilerimizin yeteneklerine göre ayrışması adına birçok projeyi yürütüyoruz. Bu konuda üniversitelerimizin, farklı derneklerin de çalışmaları var. Bunlardan en önemlisi tabii ki, Üsküdar Üniversitemizin bu yıl dördüncüsünü yaptığı bu projedir. Geçmişte 'icat çıkarma' diye itelenerek, köklerimizin unutturulduğu, büyük alimlerin geçmişteki ilme yön çizen büyüklerimizin unutturulup icat çıkarmayan dönemden icat çıkarma adına, yönlendirme ve güzel bir proje ile karşı karşıyayız. Bu proje önümüzdeki yıllarda inşallah artarak devam eder. Köklerimize uygun değerlerimizle insanlığa, dünyaya, ülkemize ve İslam alemine faydalı ilim adamları çıkarırız. Bu milletin ilim ve bilim adamları insanlığa zarar verecek hiçbir icatta bulunmamışlar. İnşallah böyle de devam edecek."



Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da, 90'lı yıllardan itibaren psikolojide devrim yaşandığını ve beyin temelli öğrenme kavramının ortaya çıktığını belirterek, "Beyin temelli öğrenmede, beynin ödül sistemini ne harekete geçiriyorsa, öğrenmeyi en çok o sağlıyor. Beynin ödül merkezini harekete geçirme eğlenceli ve disiplinli ortamlarda oluyor. Biz dört yıl önce bu yola çıkarken gençleri eğlenceli bir ortamda festival havası içerisinde bilimle buluşturmak ve proje üretmeye teşvik etmek istedik" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan, günün anısına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'ye "Hisseden Adam" heykeli takdim etti.



Törende daha sonra iki kategoride ilk 3'e giren projelerin ödülleri takdim edildi. Her iki kategoride birinciye 6 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye ise 2 bin lira para ödülü ve 22 projeye de mansiyon ödülü verildi.