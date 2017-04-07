Üsküdar Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonu Açıldı
- Üsküdar Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonu açıldıİSTANBUL - Üsküdar Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonu düzenlenen törenle açıldı.
- Üsküdar Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonu açıldı
İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonu düzenlenen törenle açıldı.
Üsküdar Belediyesi ile Genç ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan ve Büyük Birlik Partisi'nin merhum kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının verildiği Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonu törenle açıldı. Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde yaptırılan içinde çok sayıda spor alanı için bölümler bulunan spor salonunun açılışına Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ömer Faruk Terzi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ile çok sayıda davetli katıldı.
Üsküdar Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonu 15 bin metre karelik kapalı alanı olan spor salonunda birçok spor dalıyla ilgili bölümler bulunuyor. Ünalan Mahallesi'nde açılan spor salonunun açılış öncesinde vatandaşlara etli pilav tatlı ve ayran ikramı yapıldı. Açılış programı kuranı kerim tilavetiyle başladı.
Büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün bizim için çok özel bir gün. Bir taraftan Üsküdar'a yeni bir eser yeni bir hizmet kazandırırken bundan daha önemlisi Türk siyasi tarihinin en önemli isimlerinden birisi bu milletin aziz evladı merhum şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının Üsküdar'da bu güzel tesisimizde yaşatılması adına bu tesisimize verilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Spor salonunun özelliklerini anlatan Başkan Türkmen, "Şuanda açılışını yapmakta olduğumuz bu güzel tesisimiz Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonumuz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Üsküdar'ımıza bir armağanıdır. Bu tesis yaklaşık 5 bin metre karelik bir arsa üzerine inşa edildi. Toplamda 15 bin metre karelik bir kapalı alanı olan içinde gençlerin her türlü spor yapabileceği basketbol, voleybol, hentbol fıtnes, yüzmenin tesisimizde en güzel şekilde yapılabileceği muazzam bir spor salonu olmuştur" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonu protokol üyeleri tarafından açıldı.
(MB-YM-