Üsküdar Devlet Hastanesine Yoğun Bakım Ünitesi

Üsküdar Devlet Hastanesi bünyesinde Kopuzlar Vakfı tarafından yaptırılan yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.



Açılış törenine, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, İstanbul Anadolu Kuzey Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Kamil Özdil, hastane yöneticileri ve Kopuzlar Vakfı Başkanı Ali Kemal Kopuz katıldı.



Törende konuşan Üsküdar Kaymakamı Güler, Kopuzlar Vakfının ülkedeki bütün hayırlı işlerde bulunduğunu ve şimdi de bu hastaneye yoğun bakım ünitesi yaptırdığını belirterek, kendilerine teşekkür etti.



Güler, "Devletimiz bu tür hizmetleri yapıyor ama bazen yetişemediği noktalar oluyor. Yaş sınırları arttığı için yoğun bakımda hasta bakımı da yaşlı bakımı da çok daha fazla ihtiyaç oluyor. Onun için hastanenin bu bölümleri bir ihtiyaç." dedi.



Doç. Dr. Kamil Özdil de "Bölgede çok ciddi bir yoğun bakım ünitesine ihtiyaç vardı. Bu yapılan hizmet çok hayırlı bir hizmet. Bu hizmete alınan ünite ihtiyacı olan hastalara bir nevi nefes oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından Kaymakam Güler ve beraberindekiler kurdele keserek 41 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesini hizmete açtı.