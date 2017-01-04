Üsküdar'dan Haleplilere Yardım

Üsküdar Belediyesince "Harem'den Halep'e Yardım Seferberliği" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında 300'den fazla sivil toplum kuruluşu, okullar ve iş adamlarının desteğiyle toplanan 100 tır yardım malzemesi yola çıkarıldı.



Yardım tırlarının uğurlanması dolayısıyla Harem Sahil Yolu Otoparkı'nda tören düzenlendi.



Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, TOGEM-DER Genel Başkanı Saadet Gülbaran, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldırım, Halep'in çok önemli bir şehir olduğunu ifade ederek, "Harem ne ise aslında Halep de odur. Halep, Osmanlı kültür mirasının en önemli şehirlerinden biriydi. 2006 yılında da 'İslam Kültür Başkenti' seçildi. Halep'in Arapça ismi 'çeşmesinden süt akan' manasıdır. Bugün bırakın çeşmelerinden süt akmasını, kan akıyor. Bırakın çeşmelerini, herhangi bir tarihi mirası kalmadı." diye konuştu.



Halep'teki zulme dünyanın sessiz kaldığına işaret eden Yıldırım, "198 devlet, 8 milyar insan sessiz ama sesini çıkaran Üsküdarlılar, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Dünya sessiz ancak sizler kardeşlerinizi yalnız bırakmadınız. Dünyada kazanan menfaat değil adalet, zulüm değil, Allah'ın izniyle merhamet olacaktır. Halep'te kelebekler bile çocuklardan daha fazla yaşıyor." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, kampanyada emeği geçenlere de teşekkür etti.



"Vatandaşlar konuya duyarlı"



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da Üsküdar'dan Halep'e doğru 100 tır dolusu insani yardım malzemesinin yola çıkacağını kaydetti.



Kınık, "Halep kurtarma operasyonu başladığından bu yana Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 2 bin 500 insani yardım tırı bölgeye ulaştırıldı" diyerek, bunun vatandaşların konuya olan duyarlılığını gösterdiğini vurguladı.



Halep'teki tahliye operasyonundan sonra yaklaşık 45 bin insan o bölgeden kurtarıldığını aktaran Kınık, bunların ağırlıklı olarak İdlib'e geldiğini, bir kısmının da Halep'teki akrabalarının yanında kaldığını anlattı.



Kış şartlarının bölgede ağırlaştığına dikkati çeken Kınık, "İdlib kırsalında ve Türkiye'ye yakın yerde çadırkentler oluşturmaya başladık. 4 bin civarında çadır kuruldu. Nihai anlamda 10 bin çadırı kuracağız. Bu insani yardım malzemeleriyle de ağır kış şartlarını geçirmeleri için onlara destek vereceğiz. Bundan sonraki süreçte onların kalıcı konutlara yerleştirilmesi, sağlık, eğitim verilmesi, alt yapı hizmetlerine odaklanacağız." diye konuştu.



"Tırlara hürriyet sevdamızı, kardeşlik bağımızı yükledik"



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise bugün bir Osmanlı şehri Harem'den yine bir Osmanlı şehri Halep'e, hayır dualarıyla sevgi yüklü, şefkat dolu, kucak dolusu muhabbetle yardım malzemeleri yüklenen tırların uğurlanacağını söyledi.



Türkmen, "Bu tırlarda sadece Halepli, Suriyeli mültecilerin maddi ihtiyaçlarını karşılayan yükler mevcut değildir. Bu tırların içerisinde siz sevgili dostlarımızın, özellikle kardeş diyarımız Halep'in sızısını hisseden iliklerimizden süzülen dualarımız var, zalimin zulmünü Allah'a havale ederek çektiğimiz derin ahlar var, umudumuz var, bir Halepli yavrumuzun yaralı yüreğine dokunmak için bu tırlara yüklediğimiz şefkatimiz var. Bu tırlara hürriyet sevdamızı, kardeşlik bağımızı yükledik. Peygamberimizin 'İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız' sözüne muti kalplerimizin yürek dolusu şefkatini, merhametini yükledik. Bu aziz millet, tarihin her döneminde, her sayfasında kardeşliği ön plana çıkarmıştır. Bu millet merhametiyle nam salmıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmaların ardından törene katılanlar, Suriye'nin özgürlüğü için beyaz güvercin uçurdu. Daha sonra yardım konvoyu dualar eşliğinde uğurlandı. Hilmi Türkmen, direksiyonuna geçtiği yardım konvoyundaki tırlardan birini kısa süreli kullandı.