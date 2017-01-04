Üsküdar'dan Halep'e 100 Yardım Tırı Yola Çıktı

Yardım malzemelerinin ulaştırılması amacıyla KIZILAY ile protokol imzalayan Üsküdar Belediyesi, bölgeye gıda, hijyen malzemeleri, giyecek, ısınma gibi insani ihtiyaçları karşılamak üzere 100 tır malzeme topladı. Sivil toplum kuruluşları, dernekler, okullar ve iş adamlarının desteğiyle sivil inisiyatifin Halep'e ulaştıracağı en büyük konvoy olan kampanya, bölge halkına yardım eli uzatmayı amaçlıyor.

Hedef 100 tıra ulaşıldı

Üsküdar Belediyesi "Üsküdar'dan Halep'e İnsani Yardım Seferberliği" kampanyası kapsamında hedeflenen 100 tıra kısa sürede ulaşmayı başardı. 4 Ocak Çarşamba günü Üsküdar Harem Sahil Yolu Otoparkı'ndan yola çıkan tırlar için düzenlenen törene Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi TÜRKMEN ve Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Kerem KINIK da katıldı.

Törende konuşan Türkmen, "İyilikler şehri Üsküdarımız, bu sefer Halep'teki kardeşlerimiz, canlarımız için yardım elini uzatıyor. Onlar orada bir lokma ekmeğe, bir sıcak çorbaya muhtaçken bizlerin eli kolu bağlı oturması, yardım bekleyen kardeşinin imdadına koşmamaları düşünülemez. Bu yaklaşımla "Halep yalnız değildir" dedik ve Üsküdar Belediyesi olarak Kızılayımız, STK'larımız, derneklerimiz, okullarımız ve iş adamlarımız olarak kutsal bir amaç için bir araya geldik. Halep'teki kardeşlerimiz için bir yardım kampanyası başlattık." dedi.

Türkmen: "Tırlar dolusu umudu Halep'e yolcu ediyoruz."

Türkmen sözlerine şu şekilde devam etti: "Kampanyayı başlattığımız günden itibaren on gün gibi kısa bir sürede 150'den fazla STK, okul ve iş insanı Halep'e yardım için seferber oldular ve hedefimiz olan 100 tır insanı yardım malzemesine ulaştık. Bugün bu tırlarla sadece yardım malzemesi götürmüyoruz. Üsküdarımızın, dostluk ve kardeşlik mesajını da gönderiyoruz. Üsküdar'dan tırlar dolusu umudu Halep'e yolcu ediyoruz."

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Kerem KINIK ise kampanyada yer almaktan dolayı duydukları gururu belirterek "Bir insanı bile kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Destekte bulunan herkesin emaneti emin ellerde." dedi.

Yakacaktan bebek mamasına 100 tır, Halep için yolda

Kampanya kapsamında soba, yakacak, battaniye, yatak, kışlık bot, çizme, çadır branda, kışlık giyecek hijyen malzemeleri, gıda ürünleri, bebek maması, tıbbi malzemeler gibi pek çok ihtiyaç 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde toplandı. Kampanya ile nakdi yardımlar Kızılay Üsküdar Şubesi tarafından Halk Bankası Üsküdar Şubesi'nde açılan"Halep Yardım" hesabında toplandı.

Yardım malzemelerinden 50 tıra yakını STK'ların kendi imkânlarıyla bölgeye ulaştırıldı. Kalan 50 tırlık malzeme, Üsküdar Belediyesi ile KIZILAY arasında imzalanan protokol ile KIZILAY tarafından bölgeye ulaştırılıyor.

