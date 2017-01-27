Üsküdar'daki Yangın

Üsküdar'da 5 katlı ahşap bir binada çıkan ve bitişiğindeki binaya da sıçrayan yangın tamamen söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, itfaiye ekipleri, Valide-i Atik Mahallesi Çavuşdere Caddesi'nde 5 katlı binanın çatı katında başlayıp önce alt katlara, daha sonra bitişikteki binaya sıçrayan yangınla ilgili çalışmalarını tamamladı.



Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı ve toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile yangını tamamen söndüren ekipler, yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Ekipler, daha sonra binanın yanan katlarından geriye kalan, caddeye düşmesi muhtemel parçaları sökerek güvenli bir şekilde yere indirdi.



Yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, Üsküdar Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin yangının çıkış nedeni ve hasar tespitine ilişkin çalışmaları sürüyor.



Valide-i Atik Mahallesi Çavuşdere Caddesi'ndeki 5 katlı ahşap bir binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, alevler yan tarafta bulunan ve üst katı ahşap olan 4 katlı binaya da sıçramıştı.