Üsküdar'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Üsküdar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bir başka araca ardında orta refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton bariyerler karşı şeride fırlayınca başka bir araç da bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi hafif yaralandı.



Olay, Üsküdar Nuh Kuyusu Caddesi'nde Bağlarbaşı'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bağlarbaşı istikametinde seyir alan 34 SA 3488 plakalı otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü önce aynı yönde seyir halindeki İmdat Balık'ın kullandığı 34 TH 8439 plakalı araca ardından da orta refüjdeki beton bariyerlere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle beton bariyerler karşı şeride fırladı. Bu esnada Karşı şeritte seyir alan Saadettin Kurt idaresindeki 34 TJH 75 plakalı ticari taksi de yola fırlayan beton bariyerlere çarparak kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında fark halinde olan 34 NN 2808 plakalı araca çarparak durabildi.



Meydana gelen zincirleme kazayı gören vatandaşları durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada ticari taksi sürücü Kurt ile araçta bulunan ve diğer 2 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılırken orta refüje çarparak zincirleme kazaya sebep olan sürücü olay yerinden kaçtı.



Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaçan sürücü için arama çalışması başlattı.



Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL