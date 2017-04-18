Üsküdar'da Yangın

Üsküdar'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, İcadiye Mahallesi Mağazacı Sokağı'nda 5 katlı bir binanın en üst katında elektrik kontağından yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katta dumandan etkilenen bir kadını kurtardı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın, binanın üst katında hasara neden oldu.



Dumandan etkilenen kadına ise sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.