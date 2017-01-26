Üsküdar'da, beş katlı ahşap binada çıkan ve bitişiğindeki binaya da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuluyor.
Alınan bilgiye göre, Valide-i Atik Mahallesi, Çavuşdere Caddesi'ndeki 5 katlı ahşap binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan tarafta bulunan ve üst katı ahşap olan 4 katlı binaya da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına Üsküdar ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Üsküdar'da Yangın
Üsküdar'da, beş katlı ahşap binada çıkan ve bitişiğindeki binaya da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuluyor.
Üsküdar'da, beş katlı ahşap binada çıkan ve bitişiğindeki binaya da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuluyor.
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