Üsküdar'da Yangın

Üsküdar'da, beş katlı ahşap binada çıkan ve bitişiğindeki binaya da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuluyor.



Alınan bilgiye göre, Valide-i Atik Mahallesi, Çavuşdere Caddesi'ndeki 5 katlı ahşap binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan tarafta bulunan ve üst katı ahşap olan 4 katlı binaya da sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangına Üsküdar ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.



Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.