İtfaiyecinin Karla Mücadelesi: Yangın Alanına Yaya Olarak Ulaştılar

Üsküdar Çamlıca Tepesi'ndeki lüks villda çıkan yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekipleri, yolların karla kaplı olması nedeniyle yangın yerine yaya olarak ulaşıp müdahale etti. Bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ölen yada yaralanan olmazken villada maddi hasar meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ, KAR NEDENİYLE YAYA OLARAK DEVAM ETTİ

Üsküdar Kısıklı Çamlıca Caddesi, Turistlik Çamlıca Sokak üzerindeki villada saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Villanın güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gele itfaiye ekipleri, yolların karla kaplı olması sebebiyle yangın yerine yaya olarak gitmek zorunda kaldı.

YANGINA TAKVİYE İTFAİYE EKİBİ GÖNDERİLDİ

Yangına müdahalede yetersiz kalan itfaiye ekipleri, olay yerine takviye ekip istemesi üzerine Üsküdar ve Ümraniye müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan itfaiye araçlarının olay yerine gidebilmesi için kar küreme ve dozer ekipleri gönderildi. Dozerin yolu açmasının ardından yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

