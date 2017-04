Üsküdar'da velilere "Dur, Düşün Bağlan" projesi anlatıldı



İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan "Dur, Düşün Bağlan" projesi kapsamında seminer düzenlendi. Seminerde velilere, çocukların ve gençlerin interneti yanlış kullanımında ne denli olumsuz sonuçlar yol açtığını gösteren sunum yapıldı.

Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar Belediyesi, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilişim İnovasyon Derneği iş birliği ile interneti yanlış kullanmanın ne denli olumsuz sonuçlara yol açtığını göstermek amacıyla gerçekleştirilen "Dur, Düşün Bağlan" projesi kapsamında 112'nci okulda seminer düzenlendi. Semire Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra çok sayıda veli katıldı. Seminerde bulunan öğrenci velileri projenin çok yararlı olduğunu dile getirdiler.

"Dur, Düşün Bağlan" projesinin 112'ncisi semineri Çengelköy'de bulunan TEV Türkan Sedefoğlu İlkokul'unda gerçekleşti. Seminere katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: "Üsküdar Belediyesi olarak, Bilişim İnovasyon Derneğimiz ve Kaymakamlık ile birlikte Üsküdar'daki tüm okullarda bilgi güvenliği ve farkındalık seminerleri altında bir çalışma yaptık. Bu çalışma kapsamında toplamda 112 okulumuza gittik. Bu çalışmadaki en önemli gayemiz özelikle çocuklarımızın internet bağımlılığını, sosyal medya bağımlılığını çocukları ne hale getirdiği, bunun çok önemli ve tehlikeli bağımlılık olduğunu ama ne yazık ki en az bunu kadar tehlikeli olan hususta bu işin zararının henüz anlaşılamamış olmasıdır. Her toplantıda, her seminerde anlatılanları veliler duyunca adeta onaylarcasına evet bizimde maalesef durumumuz buna benzer gibi karşı tespitleri yakalıyoruz. İnşallah bu çalışmanın sonucunda velilerimiz biraz daha çocuklarına özellikle evlerinde oldukları zamanlarda kaliteli zaman ayırırlar. Eşler hem kendi aralarında hem de çocuklarıyla iletişim noktasındaki kaybedilmiş noktaları geri alma adına gayret gösterirler" dedi.

Semineri veren Üsküdar Bilgi İşlem Müdürü Faruk Yakaryılmaz, "Biz dernek olarak bilgi güvenliği ve ailelerde teknolojik kullanım kültürü oluşsun diye, bir dizi çalışmanın içerisine girdik. İnternet üzerinden gelen tehdit ve riskleri anlatan bir seminer içeriği oluşturduk. Bunu Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşı olarak bir araya gelerek okullarda Üsküdar sınırları içerisindeki 112 tane devlet okullarında anne ve babalara bugün 112'nci okuldayız. Üsküdar'da 95 bin öğrenci var. 95 bin öğrencilerin anne ve babalarına bir mektup gönderdik. Onlara bu projeyi anlattık. Bu seminere katılmalarını bu içeriğe sahip olmaları istedik. Bu çerçevede velilerimize okullarımızın tamamında bu etkinliği gerçekleştirdik. Anne ve babalarımıza bu teknolojinin kullanım kültürü ile hayatımızı tehdit eden unsurlarla ilgili bilgiler verdik" şeklinde konuştu.

Öğrenci velisi Özlem Şanver: "Daha önce böyle bir seminere katılmadım. İlk defa katılıyorum, çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Okulların bu takım seminerle ile önderlik yapması da çok önemli" ifadelerini kullandı.

Çocuğun internet kullanımına çok dikkat ettiğini söyleyen Özgür Odabaş, "Çocuğum internete girmesini aile profile ekledik onun girmesini sağlıyoruz. Mümkün olduğu kadar belirli saatlerde internete girmesini sağlıyoruz. ve açık ortamlarda girmesini sağlıyoruz. Görebileceğimiz ortamlarda girmesini sağlıyoruz" diye konuştu.