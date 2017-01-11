Üsküdar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Üsküdar'da bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Uzunçayır Caddesi'nden Altunizade istikametine giden Metin Özer idaresindeki 34 HUP 10 plakalı otomobil, kavşak düzenlemesi ve yol çalışmalarının yapıldığı bir alanda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle bariyerlere çarptı.



Kazada sürücü Özer ile aynı araçta bulunan Turgut Sadık Kamsız yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.