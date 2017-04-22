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Üsküdar'da Hastane Bahçesinde Bomba Paniği
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Üsküdar'da Hastane Bahçesinde Bomba Paniği

İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan ve şüphe üzerine bomba imha uzmanlarınca kontrol edilen çantada oyuncak olduğu anlaşıldı.

Üsküdar'da Hastane Bahçesinde Bomba Paniği

İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan ve şüphe üzerine bomba imha uzmanlarınca kontrol edilen çantada oyuncak olduğu anlaşıldı.

Kaynak: Dunya.com

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