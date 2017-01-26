Üsküdar'da 4 Katlı Binada Yangın

Haber - Kamera Uğur AYAZSIN - Ramazan EĞRİ İstanbul DHAÜsküdar'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Üsküdar'da 4 Katlı Binada Yangın

Haber - Kamera Uğur AYAZSIN - Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Üsküdar'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede dairelere sıçrayan yangında alevler binanın üst kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads