Üsküdar'da 4 Katlı Binada Yangın (1)

ÜSKÜDAR'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede dairelere sıçrayan yangında alevler binanın üst kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.



- İstanbul