ÜSKÜDAR'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede dairelere sıçrayan yangında alevler binanın üst kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
- İstanbul
Üsküdar'da 4 Katlı Binada Yangın (1)
ÜSKÜDAR'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
ÜSKÜDAR'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede dairelere sıçrayan yangında alevler binanın üst kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
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