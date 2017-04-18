Uskaf Iı: Sağlıkta Endüstri 4.0" Forumu Başladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Türkiye'nin dünyanın hızlı teknolojik değişimine ayak uydurması gerektiğini belirterek, "Bu işlerde oyuncu olmak istiyoruz ki zaten oyuncuyuz." dedi.



"Sağlıkta Endüstri 4.0" başlıklı 2. Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu (USKAF), İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde başladı.



Etkinliğin açılışında konuşan Karaca, her ne kadar teknik üniversite olsalar da sağlık ve teknoloji gibi konularla iç içe ve bu alanlarda öncü olduklarını söyledi.



Bu tarz çalışmalara gerekli desteği vereceklerini belirten Karaca, "Dünya hızlı bir şekilde değişiyor. Bizim de teknolojik olarak bu değişime ayak uydurmamız lazım. Bu işlerde oyuncu olmak istiyoruz ki zaten oyuncuyuz." diye konuştu.



İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Hatice Camgöz Akdağ, Türkiye'nin sağlık alanında teknolojik değişim yapması gerektiğini savunarak, "USKAF, Türkiye'de sağlıkta kalite, mevcut uygulama ve kabullerin geliştirilmeye açık alanlarını yeniden tanımlamak, inovasyon konularında profesyonellerden oluşan çalışma platformu oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır." ifadesini kullandı.



Akdağ, ilk forumu 14 Mayıs 2016'da Kocaeli Üniversitesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Bütün dünyada gelişen teknoloji ile sağlık alanında da endüstri 4.0 devrimin geçiş süreci yaşanıyor. Bilim ve teknoloji alanında özellikle genetik ve tıp alanında büyük değişimler ortaya çıkıyor. Geleneksel sağlık sistemleri günümüzde dijital bir dönüşüm yaşayarak yepyeni bir yapıya bürünmektedir. Yeni dönem sağlık konusunda da hızlı değişimler yapmasını zorunlu hale getirmektedir."



Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, 2002'den günümüze "Sağlıkta Dönüşüm" programının uygulandığını hatırlatarak, bu programla sağlık aktivitelerinde artış olduğunu, daha kapsamlı sağlık sigortası sistemi oluşturulduğunu, sağlık hizmetlerine ulaşım için önemli ilerlemeler kaydedildiğini anlattı. Cantürk, bütün bunlara rağmen bazı sıkıntılar bulunduğuna dikkati çekti.



Bu dönüşüm programına rağmen kalite konusunda koordinasyon ve entegrasyon ile veri sistemlerinin oluşturulamaması gibi sorunların bulunduğunu aktaran Cantürk, "Sağlıkta Dönüşüm" programıyla sağlık harcamalarının arttığını, program başarılı olmasına rağmen hasta ve hekim memnuniyeti konusunda soru işaretlerinin devam ettiğini söyledi.



Cantürk, "Hedef aslında hastalar için en doğru olanı yapmak ama bunu da kalıcı ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi kurmakla sağlamak mümkün. Bunun için de teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak lazım." dedi.



Çeşitli sektörlerden konuşmacı, akademisyen ve araştırmacıların katıldığı etkinlikte, gün boyu üretim sektörünün Endüstri 4.0'a geçiş sürecine, sanayideki uygulamalarına, karşılaşılan zorluklara ve firmaya yansıyan faydalarına ilişkin yenilikçi ve çağdaş yaklaşımlar, stratejiler ve deneyimler tartışılacak.